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Inteligența artificială ajunge în peste 1.000 de săli de judecată din România. Cum este folosită pentru transcrierea ședințelor

r Scris de raluca stepanov
Inteligența artificială ajunge în peste 1.000 de săli de judecată din România. Cum este folosită pentru transcrierea ședințelor
Aosom
Ministerul Justiției folosește inteligența artificială pentru înregistrarea și transcrierea automată a ședințelor de judecată, prin intermediul platformei OPTIMUS, implementată la nivel național. Sistemul este utilizat în 245 de instituții judiciare și peste 1.000 de săli de judecată și de consiliu.

Sursa: Adevarul

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