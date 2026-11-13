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Inteligenţa artificială ar putea provoca pierderi masive de locuri de muncă şi accentuarea inegalităţilor în SUA

g Scris de george traicu
Inteligenţa artificială ar putea provoca pierderi masive de locuri de muncă şi accentuarea inegalităţilor în SUA
Aosom
Statele Unite trebuie să se pregătească pentru perturbări grave pe termen scurt ale pieţei muncii, deoarece inteligenţa artificială ar putea începe să înlocuiască angajaţii.

Sursa: Stiri Pe Surse

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