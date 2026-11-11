Între electric și hibrid: ce caută șoferii români la următoarea mașină

Electrificarea devine tot mai vizibilă în piața auto europeană: în primele nouă luni din 2026, modelele 100% electrice au reprezentat 22,7% din înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană, iar plug-in hybrid-urile au ajuns la 10,1%. În acest context, MATEROM, importatorul exclusiv LEPAS în România, pregătește primele livrări ale SUV-ului L6 plug-in hybrid din decembrie și introducerea versiunii electrice în 2027.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗