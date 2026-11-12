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Investiţie de 2 mil. lei pentru montarea, verificarea, întreţinerea şi repararea indicatoarelor rutiere în municipiul Sibiu

l Scris de laurentiu cotu
Investiţie de 2 mil. lei pentru montarea, verificarea, întreţinerea şi repararea indicatoarelor rutiere în municipiul Sibiu
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Primăria municipiului Sibiu a lansat în SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ de Mediere a Achiziţiilor Publice) procedura de achiziţie pentru...

Sursa: Zf Ro

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