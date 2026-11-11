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Israelul a creat o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune și focos de 450 kilograme

a Scris de andreea ignat
Israelul a creat o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune și focos de 450 kilograme
Aosom
Compania israeliană de stat specializată în tehnologie de apărare, Rafael Advanced Defense Systems, a prezentat miercuri o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune.

Sursa: Stirile Pro.tv

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