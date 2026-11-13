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Iubirea de pe aplicațiile de dating poate fi o capcană. Cum folosesc escrocii inteligența artificială pentru a-și înșela victimele

b Scris de bianca dobrescu
Iubirea de pe aplicațiile de dating poate fi o capcană. Cum folosesc escrocii inteligența artificială pentru a-și înșela victimele
Aosom
Se apropie sărbătorile, iar singurătatea îi poate împinge pe unii dintre noi să caute iubirea pe aplicațiile de dating. Însă persoana care pare să ne înțeleagă atât de bine ar putea să nu existe cu adevărat dincolo de ecranul telefonului.

Sursa: Adevarul

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