Jensen Huang a demisionat din fruntea Nvidia ca urmare a scandalului de spionaj
Sursa: HotnewsCitește mai departe la sursa originală
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