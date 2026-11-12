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Jensen Huang a demisionat din fruntea Nvidia ca urmare a scandalului de spionaj

s Scris de sebastian pricop
Jensen Huang a demisionat din fruntea Nvidia ca urmare a scandalului de spionaj
Aosom
Jensen Huang și-a dat demisia din funcțiile de conducere deținute la Nvidia, a anunțat consiliul de administrație al companiei, citat de BBC. El renunță la funcția director general al companiei Nvidia în urma unor scandalurilor privind două aventuri amoroase, dintre care una cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei. Huang a recunoscut o …

Sursa: Hotnews

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