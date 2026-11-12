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Jensen Huang, CEO-ul demisionar de la Nvidia, nu intră în şomaj. Elon Musk promite să-l angajeze. „Ar fi o onoare”

r Scris de rareş udrescu
Jensen Huang, CEO-ul demisionar de la Nvidia, nu intră în şomaj. Elon Musk promite să-l angajeze. „Ar fi o onoare”
Aosom
Elon Musk, fondatorul SpaceX şi CEO-ul Tesla, a declarat că ar fi "o onoare" să îl angajeze pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia, după ce au...

Sursa: Zf Ro

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