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Jensen Huang pleacă de la NVIDIA, iar Elon Musk îi deschide ușa: „Ar fi o onoare”

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Jensen Huang pleacă de la NVIDIA, iar Elon Musk îi deschide ușa: „Ar fi o onoare”
Aosom
Elon Musk a reacționat pe X la ideea angajării lui Jensen Huang, la scurt timp după ce NVIDIA a confirmat demisia acestuia din funcțiile de CEO și președinte.

Sursa: Mobilissimo

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