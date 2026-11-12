 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Jensen Huang și-a dat demisia din funcția de CEO al Nvidia, după un al doilea scandal care implică o altă relație extraconjugală

c Scris de claudiu râpan
Jensen Huang și-a dat demisia din funcția de CEO al Nvidia, după un al doilea scandal care implică o altă relație extraconjugală
Aosom
Jensen Huang, cofondatorul și fostul CEO al gigantului tehnologic Nvidia, a demisionat din funcție, în urma unor acuzații privind două relații extraconjugale, conform unui comunicat publicat joi de companie. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație desfășurate miercuri seara.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →