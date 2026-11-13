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Kevin Feige lămurește misterul Doctor Doom din Avengers: Doomsday. Este sau nu o variantă a lui Tony Stark?

i Scris de iulia kelt
Kevin Feige lămurește misterul Doctor Doom din Avengers: Doomsday. Este sau nu o variantă a lui Tony Stark?
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Distribuirea lui Robert Downey Jr. în rolul lui Doctor Doom, principalul antagonist din „Avengers: Doomsday”, a ridicat una dintre

Sursa: Playtech

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