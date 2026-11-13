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LG OLED B7 apare înainte de lansare: gama pentru 2027 ar include cinci diagonale, de la 48 la 83 de inch

r Scris de radu iorga
LG OLED B7 apare înainte de lansare: gama pentru 2027 ar include cinci diagonale, de la 48 la 83 de inch
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Seria LG OLED B7 pentru 2027 a apărut în baza Safety Korea, cu modele de 48, 55, 65, 77 și 83 de inci. Gama ar păstra funcțiile de gaming ale generației actuale.

Sursa: Mobilissimo

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