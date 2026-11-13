LG OLED B7 apare înainte de lansare: gama pentru 2027 ar include cinci diagonale, de la 48 la 83 de inch

„Nu, Mucușor, stai jos, 4!” Internauții se întreabă de ce nu e înfierată și șefa TVR care i-a adus injurii 13 Nov 2026

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că s-a implicat în demiterea lui Ilie Bolojan: "Nicușor Dan minte. Împăratul este gol" 13 Nov 2026

George Simion, înaintea protestului de sâmbătă din București: Mă voi alătura manifestanților. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere 13 Nov 2026

Regele cipurilor și doamna din Shanghai 13 Nov 2026

Cinci biserici din Iași își dezvăluie secretele. Tur gratuit 13 Nov 2026