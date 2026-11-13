 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Malaezia anchetează o filială Megaspeed, client Nvidia, suspectată de deturnarea cipurilor AI către alte țări

i Scris de ioana andreescu
Malaezia anchetează o filială Megaspeed, client Nvidia, suspectată de deturnarea cipurilor AI către alte țări
Aosom
Malaezia anchetează o filială a Megaspeed International, suspectată că a deturnat cipuri AI către alte țări, într-un caz care ar putea extinde scandalul Nvidia, potrivit AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →