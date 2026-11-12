 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Mașinile vechi, scoase treptat din București. Primele restricții intră în vigoare din noiembrie 2027. Calendarul măsurilor până în 2032

r Scris de raluca stepanov
Mașinile vechi, scoase treptat din București. Primele restricții intră în vigoare din noiembrie 2027. Calendarul măsurilor până în 2032
Aosom
Mașinile Non-Euro nu vor mai putea circula în zona centrală a Bucureștiului începând cu 1 noiembrie 2027, potrivit planului propus de Primăria Capitalei pentru reducerea poluării. Restricțiile vor fi introduse etapizat, în următorii cinci ani, și vor ajunge până la automobilele Euro 5.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →