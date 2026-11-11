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Tech

„Mașinile zburătoare“ ar putea fi lansate în China vara viitoare. „Lumea în care oricine poate fi pilot este pe cale să devină realitate”, anunță producătorul

v Scris de viorica marin
„Mașinile zburătoare“ ar putea fi lansate în China vara viitoare. „Lumea în care oricine poate fi pilot este pe cale să devină realitate”, anunță producătorul
Aosom
Prima mașină zburătoare din China ar putea ajunge la utilizatori încă din vara anului viitor. Compania XPeng spune că vehiculul său cu două locuri, care costă 300.000 de dolari, va fi disponibil în 2027 pentru servicii de urgență și pentru uz recreativ în zonele rurale.

Sursa: Adevarul

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