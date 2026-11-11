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Măsuri după intrarea României în Schengen. Adrian Nica: „ANAF a pierdut cea mai importantă sursă de informare” / „N-am pus nimic în loc, o să punem acum”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Măsuri după intrarea României în Schengen. Adrian Nica: „ANAF a pierdut cea mai importantă sursă de informare” / „N-am pus nimic în loc, o să punem acum”
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ANAF pregătește o nouă strategie de control al transporturilor. Camere video, cântare și senzori pentru monitorizarea mărfurilor din România

Sursa: Stiri Pe Surse

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