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Mercedes-Benz ia în calcul închiderea unor unităţi de producţie

g Scris de george traicu
Mercedes-Benz ia în calcul închiderea unor unităţi de producţie
Aosom
Producătorul german de automobile premium Mercedes-Benz a decis să suspende toate investiţiile suplimentare în fabricile sale din Germania.

Sursa: Stiri Pe Surse

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