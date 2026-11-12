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Mercedes-Benz suspendă investiţiile şi ia în calcul închiderea unor fabrici în Germania

a Scris de andreea năstase
Mercedes-Benz suspendă investiţiile şi ia în calcul închiderea unor fabrici în Germania
Aosom
Producătorul german de automobile premium Mercedes-Benz a decis să suspende toate investiţiile în Germania şi ia în considerare închiderea unor fabrici pentru a răspunde la costurilor ridicate cu producţia de automobile

Sursa: Stiri Pe Surse

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