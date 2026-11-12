 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Mercedes-Benz suspendă toate investițiile în Germania și ia în calcul închiderea unor fabrici. Ce se întâmplă cu producătorul auto

t Scris de tiberiu vasile
Mercedes-Benz suspendă toate investițiile în Germania și ia în calcul închiderea unor fabrici. Ce se întâmplă cu producătorul auto
Aosom
Mercedes-Benz a decis să suspende toate noile investiții în fabricile din Germania și analizează posibilitatea închiderii unor uzine, pe fondul costurilor ridicate de producție și al scăderii vănzărilor și profiturilor.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →