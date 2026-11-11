Metodologia publicată de Ministrul Mediului cu o Hotărâre de Guvern Vizând Fondul Forestier Național iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Ministrul Mediului pregătește o nouă metodologie pentru scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, împreună cu regulile folosite la calcularea obligațiilor bănești datorate de beneficiari. Proiectul prevede că Ministrul Mediului va înlocui metodologia aprobată în 2016 prin Ordinul 694, iar dosarele depuse anterior intrării în vigoare, dar încă neaprobate, vor trebui […] The post Metodologia publicată de Ministrul Mediului cu o Hotărâre de Guvern Vizând Fondul Forestier Național first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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