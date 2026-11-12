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Microsoft a rezolvat problemele de sunet din Windows provocate de actualizările din septembrie. Ce trebuie să instaleze cei afectați

i Scris de iulia kelt
Microsoft a rezolvat problemele de sunet din Windows provocate de actualizările din septembrie. Ce trebuie să instaleze cei afectați
Aosom
Microsoft a remediat problemele audio care au apărut pe unele calculatoare cu Windows după instalarea actualizărilor de securitate

Sursa: Playtech

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