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Microsoft, în mijlocul unei crize globale! Outlook și Teams au blocat activitatea companiilor și instituțiilor

a Scris de andreea vlad
Microsoft, în mijlocul unei crize globale! Outlook și Teams au blocat activitatea companiilor și instituțiilor
Aosom
O întrerupere majoră a serviciilor Microsoft a provocat probleme în companii și instituții din întreaga lume şi a lăsat milioane de utilizatori fără acces la e-mailul Outlook, platforma Teams și alte aplicații esențiale pentru activitatea profesională. Problemele au început joi, 12 noiembrie, și continuau vineri dimineață, afectând inclusiv programul de lucru al angajaților din Europa, […]

Sursa: National - Ziarul National

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