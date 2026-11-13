Microsoft, în mijlocul unei crize globale! Outlook și Teams au blocat activitatea companiilor și instituțiilor

O întrerupere majoră a serviciilor Microsoft a provocat probleme în companii și instituții din întreaga lume şi a lăsat milioane de utilizatori fără acces la e-mailul Outlook, platforma Teams și alte aplicații esențiale pentru activitatea profesională. Problemele au început joi, 12 noiembrie, și continuau vineri dimineață, afectând inclusiv programul de lucru al angajaților din Europa, […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗