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Microsoft pune întreruperile extinse ale serviciilor Microsoft 365 pe seama unor probleme cu serverele

a Scris de andreea năstase
Microsoft pune întreruperile extinse ale serviciilor Microsoft 365 pe seama unor probleme cu serverele
Aosom
Microsoft a anunţat joi că indisponibilitatea neaşteptată a unor servere, şi nu creşterea traficului de utilizatori, a provocat problemele extinse de conectivitate care au afectat serviciile Microsoft 365 în mai multe regiuni

Sursa: Stiri Pe Surse

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