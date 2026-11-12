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Mihai Bordeanu, Dacia: Am putea să lăsăm industria auto românească de izbelişte? Am putea, dar ar fi păcat. Producţia de maşini a scăzut cu 11%, iar constructorii cer Guvernului să nu mai subvenţioneze maşinile chinezeşti, un parteneriat pe energie, legislaţia muncii şi infrastructură pentru a rămâne competitivi

b Scris de bogdan alecu
Mihai Bordeanu, Dacia: Am putea să lăsăm industria auto românească de izbelişte? Am putea, dar ar fi păcat. Producţia de maşini a scăzut cu 11%, iar constructorii cer Guvernului să nu mai subvenţioneze maşinile chinezeşti, un parteneriat pe energie, legislaţia muncii şi infrastructură pentru a rămâne competitivi
Aosom
Industria auto din România, care înseamnă peste 13% din PIB şi o treime din exporturi, traversează „un moment de cumpănă”, iar viitorul ei...

Sursa: Zf Ro

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