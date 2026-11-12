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Miliardarul dispus să-l angajeze pe Jensen Huang, șeful demisionar de la Nvidia. „Ar fi onoare”

a Scris de adrian ilie
Miliardarul dispus să-l angajeze pe Jensen Huang, șeful demisionar de la Nvidia. „Ar fi onoare”
Aosom
Elon Musk, directorul general al Tesla şi fondatorul SpaceX, a declarat că ar fi „o onoare” să îl angajeze pe Jensen Huang, în contextul informaţiilor potrivit cărora consiliul de administraţie al Nvidia pregătea înlăturarea acestuia de la conducerea companiei, relatează CNBC, citată de News.ro. Declaraţia a fost făcută miercuri seară, cu câteva ore înainte ca …

Sursa: Hotnews

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