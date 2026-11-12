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Ministerul Justiţiei anunţă că aduce inteligenţa artificială în sălile de judecată, prin proiectul OPTIMUS

l Scris de loredana codruț
Ministerul Justiţiei anunţă că aduce inteligenţa artificială în sălile de judecată, prin proiectul OPTIMUS
Aosom
Ministerul Justiţiei anunţă că aduce inteligenţa artificială în sălile de judecată, prin proiectul OPTIMUS

Sursa: Stiri Pe Surse

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