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Ministrul Apărării anunță când vor ajunge în România noile radare pentru detectarea dronelor. Radu Oprea, despre alertele RO-Alert

m Scris de maria nițu
Ministrul Apărării anunță când vor ajunge în România noile radare pentru detectarea dronelor. Radu Oprea, despre alertele RO-Alert
Aosom
Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat că noile radare pentru detectarea dronelor vor ajunge în România de anul viitor, în contextul creșterii alertelor RO-Alert și al incidentelor în care drone au intrat în țară.

Sursa: Mediafax Ro

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