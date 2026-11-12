 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Motor care se oprește după ce treci prin apă adâncă: de ce o nouă încercare de pornire poate agrava avaria

a Scris de alexandru puiu
Motor care se oprește după ce treci prin apă adâncă: de ce o nouă încercare de pornire poate agrava avaria
Aosom
Motorul s-a oprit după ce ai trecut prin apă adâncă? Află cum apare blocajul hidraulic și de ce trebuie verificat înainte de repornire.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →