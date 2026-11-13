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Motor recondiționat fără fișă de măsurători: ce întrebi despre cilindri, arbore și piesele efectiv schimbate

a Scris de alexandru puiu
Motor recondiționat fără fișă de măsurători: ce întrebi despre cilindri, arbore și piesele efectiv schimbate
Aosom
Cum verifici ce s-a făcut la un motor recondiționat: cote ale cilindrilor și arborelui cotit, piese schimbate și probe după asamblare.

Sursa: Playtech

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