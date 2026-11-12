 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

NASA caută candidați care să locuiască și să muncească pe Lună. Ce salariu oferă și ce condiții trebuie să îndeplinească cei interesați

ș Scris de ștefan borcea
NASA caută candidați care să locuiască și să muncească pe Lună. Ce salariu oferă și ce condiții trebuie să îndeplinească cei interesați
Aosom
NASA caută o nouă generație de astronauți care ar putea ajunge pe Lună, locui într-o bază lunară sau participa la pregătirea primelor misiuni cu echipaj uman spre Marte. Agenția spațială americană oferă un salariu anual considerabil, însă selecția este extrem de dificilă.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →