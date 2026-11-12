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Netflix anunță data lansării „The Age of Innocence”, noul serial despre o iubire interzisă. Primele imagini cu Camila Morrone, Kristine Froseth și Ben Radcliffe FOTO

o Scris de ozana mazilu
Netflix anunță data lansării „The Age of Innocence”, noul serial despre o iubire interzisă. Primele imagini cu Camila Morrone, Kristine Froseth și Ben Radcliffe FOTO
Aosom
Netflix pregătește o nouă dramă romantică de epocă, în care iubirea, dorința și obligațiile sociale se ciocnesc într-o lume dominată de aparențe.

Sursa: Playtech

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