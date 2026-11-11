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„Niciun” sau „nici un”? Când se scrie legat și când sunt corecte două cuvinte separate

i Scris de ionuț vieriu
„Niciun” sau „nici un”? Când se scrie legat și când sunt corecte două cuvinte separate
Aosom
Când scriem „niciun” legat și când este corect „nici un”. Regula din DOOM3, explicată prin exemple și diferențe de sens

Sursa: Playtech

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