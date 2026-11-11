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Nicușor Dan va asista la o premieră pentru Europa: Cel mai înalt for de conducere va discuta cu cărțile pe masă despre inteligența artificială

l Scris de lucian negrea, reporter
Nicușor Dan va asista la o premieră pentru Europa: Cel mai înalt for de conducere va discuta cu cărțile pe masă despre inteligența artificială
Aosom
Consiliul European, reuniune specială pentru inteligența artificială: Nicușor Dan va cere o accelerare a Europei în acest domeniu

Sursa: Stiri Pe Surse

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