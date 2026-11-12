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NostraBiome lansează Nostra Health: de la analize medicale la îngrijire personalizată, în fiecare zi, de la 9,99 euro pe lună

n Scris de native
NostraBiome lansează Nostra Health: de la analize medicale la îngrijire personalizată, în fiecare zi, de la 9,99 euro pe lună
Aosom
(Foto-AI) Compania românească face tehnologia medicală avansată accesibilă publicului larg, printr-un program care integrează analizele, istoricul medical și simptomele într-un plan de sănătate personalizat, actualizat continuu. Nostra Health oferă și un pachet anual cu analize de sânge incluse, realizate în parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria. România, 12 noiembrie 2026 – NostraBiome, companie românească […] The post NostraBiome lansează Nostra Health: de la analize medicale la îngrijire personalizată, în fiecare zi, de la 9,99 euro pe lună first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi

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