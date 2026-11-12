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Noua actualizare Windows 11 îți poate încetini calculatorul cu până la 10%. Funcția activată automat de Microsoft care afectează jocurile

o Scris de ozana mazilu
Noua actualizare Windows 11 îți poate încetini calculatorul cu până la 10%. Funcția activată automat de Microsoft care afectează jocurile
Aosom
O actualizare Windows ar trebui, în mod normal, să îmbunătățească experiența utilizatorilor, să repare erori și să elimine vulnerabilități.

Sursa: Playtech

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