Noul Raport Meteorologic al ANM Emis cu Prognoza pentru Starea Vremii în România din 13 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a publicat pe 13 noiembrie 2026 o nouă informare agrometeorologică privind rezerva de umiditate din sol, care arată că precipitațiile din ultima perioadă au provocat acumulări excesive de apă în mai multe regiuni ale României. Situația este importantă în special pentru agricultori, deoarece umiditatea solului influențează condițiile în care se […] The post Noul Raport Meteorologic al ANM Emis cu Prognoza pentru Starea Vremii în România din 13 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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