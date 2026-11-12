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Nu doar economia SUA, ci întreaga economie mondială pare vulnerabilă în faţa riscului unui declin brusc al sectorului IA. „Rezultatul ar putea fi un şoc economic sever”

c Scris de catalina apostoiu
Nu doar economia SUA, ci întreaga economie mondială pare vulnerabilă în faţa riscului unui declin brusc al sectorului IA. „Rezultatul ar putea fi un şoc economic sever”
Aosom
Un mesaj transmis de fluctuaţiile violente ale pieţelor de acţiuni din ultima vreme: consecinţele negative ale unei prăbuşiri a sectorului inteligenţei artificiale nu s-ar opri la ţărmurile SUA.

Sursa: Zf Ro

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