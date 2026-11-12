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Nu doar Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max! Ce alte gadgeturi și electrocasnice Mijia lansează Xiaomi la Paris pe 17 noiembrie

c Scris de claudiu sima
Nu doar Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max! Ce alte gadgeturi și electrocasnice Mijia lansează Xiaomi la Paris pe 17 noiembrie
Aosom
Xiaomi va prezenta la Paris, pe 17 noiembrie, telefoanele Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max alături de Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11, căștile Xiaomi Clip și electrocasnice Mijia.

Sursa: Mobilissimo

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