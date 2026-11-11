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Nuclearelectrica amână cu o zi reconectarea Unității 1 de la Cernavodă. Motivul: finalizarea lucrărilor de remediere

a Scris de ana dima
Nuclearelectrica amână cu o zi reconectarea Unității 1 de la Cernavodă. Motivul: finalizarea lucrărilor de remediere
Aosom
Decalarea cu o zi a reconectării a fost anunțată de SN Nuclearelectrica într-o notificare adresată Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară. The post Nuclearelectrica amână cu o zi reconectarea Unității 1 de la Cernavodă. Motivul: finalizarea lucrărilor de remediere appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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