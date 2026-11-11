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Nuclearelectrica amână cu o zi reconectarea Unităţii 1 de la Cernavodă, pentru finalizarea lucrărilor de remediere. Reactorul revine în Sistemul Energetic Naţional pe 13 noiembrie şi atinge puterea nominală pe 14 noiembrie

l Scris de liviu popescu
Nuclearelectrica amână cu o zi reconectarea Unităţii 1 de la Cernavodă, pentru finalizarea lucrărilor de remediere. Reactorul revine în Sistemul Energetic Naţional pe 13 noiembrie şi atinge puterea nominală pe 14 noiembrie
Aosom
Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Naţional pe 13 noiembrie 2026, cu o zi mai târziu decât...

Sursa: Zf Ro

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