Nvidia – Decizia RADICALĂ Împotriva lui Jensen Huang, după Apariția Informațiilor despre Relația cu Kimberly Powell iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Jensen Huang se află în centrul unei noi crize la Nvidia, după ce conducerea companiei ar pregăti demiterea directorului executiv în urma unor informații publicate despre o a doua presupusă relație extraconjugală. Consiliul de administrație al Nvidia urma să discute rapid viitorul directorului companiei, fără ca o decizie finală să fi fost anunțată la momentul […] The post Nvidia – Decizia RADICALĂ Împotriva lui Jensen Huang, după Apariția Informațiilor despre Relația cu Kimberly Powell first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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