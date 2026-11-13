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Nvidia, în centrul unor proiecte AI de peste 3 miliarde de dolari în China, în ciuda restricțiilor impuse de SUA. Ce a descoperit Reuters

o Scris de ozana mazilu
Nvidia, în centrul unor proiecte AI de peste 3 miliarde de dolari în China, în ciuda restricțiilor impuse de SUA. Ce a descoperit Reuters
Aosom
Deși Statele Unite încearcă de mai mulți ani să limiteze accesul Chinei la tehnologiile americane avansate, investițiile în inteligență artificială continuă să ridice întrebări despre eficiența acestor măsuri.

Sursa: Playtech

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