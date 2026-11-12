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O emisie generată artificial: Semnal radio neobișnuit captat din direcția unui sistem cu trei planete de tip "super-Pământ"

e Scris de e-politic ro
O emisie generată artificial: Semnal radio neobișnuit captat din direcția unui sistem cu trei planete de tip "super-Pământ"
Aosom
Astronomii chinezi au interceptat un semnal radio neobișnuit, cu caracteristici care nu corespund fenomenelor cosmice naturale cunoscute, provenind di

Sursa: Ziuanews.ro

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