O mașină electrică fabricată la Craiova a ajuns numărul 1 în Europa. Cât costă SUV-ul cu autonomie de până la 417 km

O mașină electrică fabricată în România a ajuns pe primul loc în Europa și a depășit unul dintre cele mai cunoscute modele din categoria sa. Ford Puma Gen-E, produs la uzina din Craiova, a înregistrat 28.400 de înmatriculări în primele nouă luni din 2026. Performanța vine într-o perioadă în care producătorii chinezi câștigă tot mai mult teren pe piața mașinilor electrice.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗