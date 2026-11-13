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O nouă ipoteză surprinzătoare despre obiectul care „accelerează” spre Pământ: ar putea fi o sondă sovietică. Ce spune NASA

f Scris de florentina grigore
O nouă ipoteză surprinzătoare despre obiectul care „accelerează” spre Pământ: ar putea fi o sondă sovietică. Ce spune NASA
Aosom
Un obiect misterios care traversează Sistemul Solar a atras atenția astronomilor după ce s-a constatat că își mărește viteza într-un mod neobișnuit. Descoperirea a readus în discuție o ipoteză surprinzătoare.

Sursa: Adevarul

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