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O saltea care vibrează timp de 30 de minute ar putea ajuta creierul să elimine proteinele asociate cu Alzheimer. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor

o Scris de ozana mazilu
O saltea care vibrează timp de 30 de minute ar putea ajuta creierul să elimine proteinele asociate cu Alzheimer. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Aosom
O metodă neobișnuită, care presupune utilizarea unei saltele vibrante și administrarea unui medicament pentru scăderea temporară a tensiunii arteriale, ar putea deschide o nouă direcție în cercetarea bolii Alzheimer.

Sursa: Playtech

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