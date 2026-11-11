O universitate chineză a achiziționat cipuri Nvidia H200, concepute pentru IA, în ciuda includerii pe lista neagră a SUA

O universitate chineză cu legături strânse cu Armata Populară de Eliberare a achiziționat luna trecută puternicele cipuri AI H200 ale companiei Nvidia, în ciuda faptului că se află pe lista neagră a SUA privind exporturile, conform documentelor de achiziții, ceea ce evidențiază lacunele din eforturile Washingtonului de a limita accesul Chinei la tehnologia avansată, scrie Reuters.

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