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O universitate chineză a achiziționat cipuri Nvidia H200, concepute pentru IA, în ciuda includerii pe lista neagră a SUA

b Scris de bogdan enache
O universitate chineză a achiziționat cipuri Nvidia H200, concepute pentru IA, în ciuda includerii pe lista neagră a SUA
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O universitate chineză cu legături strânse cu Armata Populară de Eliberare a achiziționat luna trecută puternicele cipuri AI H200 ale companiei Nvidia, în ciuda faptului că se află pe lista neagră a SUA privind exporturile, conform documentelor de achiziții, ceea ce evidențiază lacunele din eforturile Washingtonului de a limita accesul Chinei la tehnologia avansată, scrie Reuters.

Sursa: Digi24

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