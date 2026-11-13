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Operațiunea „TorNado" - Percheziții mamut în SUA și Europa: sute de arestări la nivel internațional în urma unei ample acțiuni a Poliţiei împotriva „dark web"

e Scris de e-politic ro
Operațiunea „TorNado" - Percheziții mamut în SUA și Europa: sute de arestări la nivel internațional în urma unei ample acțiuni a Poliţiei împotriva „dark web"
Aosom
Fortele de politie din mai multe tari au arestat 354 de persoane si au confiscat cantitati mari de droguri, arme de foc si bani in cadrul unei ample o

Sursa: Ziuanews.ro

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