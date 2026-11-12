Outlook a picat în toată lumea. Peste 97.000 de utilizatori au raportat probleme de acces, chiar și în România

Întrebarea lui Vanghele, preluată de alt jurnalist, a primit până la urmă răspuns de la Nicușor Dan: „A fost o exercitare a unei competenţe, stabilite de o lege specială” 12 Nov 2026

Atac de amploare asupra Moscovei. Aeroporturile au fost închise 12 Nov 2026

Nicușor Dan, despre menținerea lui Lucian Pahonțu la șefia SPP, deși a făcut parte din trupele de represiune la Revoluție „Nu am venit aici să ofer răzbunare” 12 Nov 2026

Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL: „Concluzia a fost votată în unanimitate” 12 Nov 2026

„Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?” Nicuşor Dan, despre acuzaţiile pe care i le-a adus liderul AUR 12 Nov 2026