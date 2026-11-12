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Outlook a picat în toată lumea. Peste 97.000 de utilizatori au raportat probleme de acces, chiar și în România

l Scris de lorena mihăilă
Outlook a picat în toată lumea. Peste 97.000 de utilizatori au raportat probleme de acces, chiar și în România
Aosom
Serviciul de mesagerie Outlook, dezvoltat de Microsoft, era afectat, joi, de o pană de proporţii, care avea repercusiuni asupra utilizatorilor din întreaga lume.

Sursa: Stirile Pro.tv

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