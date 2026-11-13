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Outlook și Microsoft 365, lovite de o pană globală: probleme și în România, iar primele remedieri au eșuat

r Scris de radu iorga
Outlook și Microsoft 365, lovite de o pană globală: probleme și în România, iar primele remedieri au eșuat
Aosom
O pană extinsă a afectat Outlook și alte funcții Microsoft 365, inclusiv Exchange Online și calendarul Teams. Microsoft a raportat remedieri parțiale, dar serviciile au rămas instabile.

Sursa: Mobilissimo

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